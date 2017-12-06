В Москве на шесть лет осудили азербайджанского предпринимателя за подпольное производство

© РИА Новости

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бизнесмена азербайджанского происхождения Дона Рафаилова, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Предприниматель обвинялся в организации подпольного производства, на котором около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel.

По итогам разбирательства, занявшего несколько месяцев, Измайловский суд признал бизнесмена Дона Рафаилова виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

В качестве наказания ему назначено шесть лет лишения свободы. Сам подсудимый вины не признал.

Помимо Д. Рафаилова в организованное преступное сообщество входили замгендиректора Фонда общественного потребления "Измайлово" Анджарини Басам, уроженцы Сирии и Ирака Исмаиль Абтини, Мухамед Вазер и Ахмед Фуад аль-Джалави, а также уроженцы Вьетнама Буй Данг Хой и Хуанг Ло (все они были осуждены ранее).