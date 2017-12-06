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    В Москве на шесть лет осудили азербайджанского предпринимателя за подпольное производство

    Дон Рафаилов обвинялся в организации подпольного производства, на котором работали около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов© РИА Новости

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Измайловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бизнесмена азербайджанского происхождения Дона Рафаилова, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Предприниматель обвинялся в организации подпольного производства, на котором около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel.

    По итогам разбирательства, занявшего несколько месяцев, Измайловский суд признал бизнесмена Дона Рафаилова виновным в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), организации незаконной миграции (ст. 322 УК РФ) и незаконном использовании товарных знаков (ст. 180 УК РФ).

    В качестве наказания ему назначено шесть лет лишения свободы. Сам подсудимый вины не признал.

    Помимо Д. Рафаилова в организованное преступное сообщество входили замгендиректора Фонда общественного потребления "Измайлово" Анджарини Басам, уроженцы Сирии и Ирака Исмаиль Абтини, Мухамед Вазер и  Ахмед Фуад аль-Джалави, а также уроженцы Вьетнама Буй Данг Хой и Хуанг Ло (все они были осуждены ранее).

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