 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Москве лопнуло колесо самолета с азербайджанцами на борту - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Добавлено видео

    Москва. 6 июля. REPORT.AZ/ Отложен рейс № 1788 Москва-Сочи российской компании "Аэрофлот", который должен был осуществиться некоторое время назад из Международного аэропорта Шереметьево.

    Как сообщает сотрудник Report с места происшествия, причиной этого стало лопнувшее колесо у готовящегося к полету самолета марки Airbus A321.

    Самолет начал дрожать, когда выруливал на взлетную полосу. После этого воздушное судно было остановлено. При осмотре выяснилось, что лопнуло колесо. Пассажиры были спущены с самолета и на автобусах отвезены в зал ожиданий. Сообщается, что авиарейс будет совершен спустя приблизительно час, после устранения возникшей неполадки.

    В результате инцидента никто не пострадал. Отметим, что в самолете находились два азербайджанца.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi