В Москве лопнуло колесо самолета с азербайджанцами на борту - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Москва. 6 июля. REPORT.AZ/ Отложен рейс № 1788 Москва-Сочи российской компании "Аэрофлот", который должен был осуществиться некоторое время назад из Международного аэропорта Шереметьево.

Как сообщает сотрудник Report с места происшествия, причиной этого стало лопнувшее колесо у готовящегося к полету самолета марки Airbus A321.

Самолет начал дрожать, когда выруливал на взлетную полосу. После этого воздушное судно было остановлено. При осмотре выяснилось, что лопнуло колесо. Пассажиры были спущены с самолета и на автобусах отвезены в зал ожиданий. Сообщается, что авиарейс будет совершен спустя приблизительно час, после устранения возникшей неполадки.

В результате инцидента никто не пострадал. Отметим, что в самолете находились два азербайджанца.