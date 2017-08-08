В Москве группа азербайджанцев получила различные тюремные сроки за незаконную регистрацию иностранцев

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Тушинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников отделения Управления федеральной миграционной службы России по Москве по району Южное Тушино, а также граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, суд обвинил Ивана Биткаш, Андрея Потапова, Наталью Терешкину, граждан Азербайджана Мадада Зульфугарова, Дашгына Бакирова, Гылмана Тейюбова, а также Эльшана Тагисой и Марию Иванову в получении должностным лицом взятки в виде денег, посредничестве во взяточничестве, даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, а также организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.

Установлено, что в период с февраля 2015 года по февраль 2016 года Зульфугаров вступил в преступный сговор со старшим специалистом отделения УФМС России по району Южное Тушино Биткаш и Потаповым. Они поставили на поток получение взяток за регистрацию иностранных граждан в месте временного пребывания и продления срока временного пребывания иностранных граждан на территории РФ. Всего им поставлено на учет 207 граждан из расчета 300 рублей за человека, общая сумма превысила 62 тыс. рублей (1030 долларов).

Аналогично Зульфугаров взаимодействовал с Потаповым. В период с июля 2015 года по март 2016 года им незаконно поставлено на учет 330 иностранных граждан, за оформление регистрации которым он получил 132 тыс. рублей (2200 долларов).

В январе 2016 года Тагисой создал группу для совершения аналогичных преступлений, в которую в разное время вступили его знакомый Зульфугаров, а также Бакиров и Тейюбов.

Согласно решению суда, обвиняемые получили от 3 до 6 лет лишения свободы.