В Москве гражданин Азербайджана получил ножевые ранения

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Москве экстренно госпитализировали 34-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "360", нападение произошло в дневное время на улице Ивана Сусанина на севере столицы.

Потерпевшего поместили в операционную. Установлено, что ему нанесли не менее четырех ударов ножом в грудь и левое бедро. О нападавших мужчина ничего рассказать не смог. Он - гражданин Азербайджана, не работает.