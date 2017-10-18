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    В Москве гражданин Азербайджана получил ножевые ранения

    Потерпевшему нанесли не менее четырех ударов ножом в грудь

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Москве экстренно госпитализировали 34-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "360", нападение произошло в дневное время на улице Ивана Сусанина на севере столицы.

    Потерпевшего поместили в операционную. Установлено, что ему нанесли не менее четырех ударов ножом в грудь и левое бедро. О нападавших мужчина ничего рассказать не смог. Он - гражданин Азербайджана, не работает. 

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