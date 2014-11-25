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    ​В Москве бомж перерезал горло 27-летнему азербайджанцу

    Пенсионер, подозреваемый в применении холодного оружия, задержан

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вчера в одном из залов ожидания павелецкого вокзала Москвы произошел конфликт между 27-летним приезжим из Азербайджана и 60-летним мужчиной без определенного места жительства.

    Как передает Report, в результате этого у молодого участника инцидента оказалось перерезано горло.

    В СМИ сообщалось, что конфликт начался с просьбы одного из мужчин вести себя потише.

    27-летний гражданин Азербайджана был срочно госпитализирован с диагнозом "колотая рана боковой поверхности шеи".

    Пенсионер, подозреваемый в применении холодного оружия, задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

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