​В Москве бомж перерезал горло 27-летнему азербайджанцу

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вчера в одном из залов ожидания павелецкого вокзала Москвы произошел конфликт между 27-летним приезжим из Азербайджана и 60-летним мужчиной без определенного места жительства.

Как передает Report, в результате этого у молодого участника инцидента оказалось перерезано горло.

В СМИ сообщалось, что конфликт начался с просьбы одного из мужчин вести себя потише.

27-летний гражданин Азербайджана был срочно госпитализирован с диагнозом "колотая рана боковой поверхности шеи".

Пенсионер, подозреваемый в применении холодного оружия, задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.