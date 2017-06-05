В Москве азербайджанец совершил суицид на глазах у сестры

Гейгель. 5 июня. REPORT.AZ/ Житель Гейгельского района совершил суицид, выбросившись из окна высотного здания в столице Российской Федерации Москве.

Как сообщает западное бюро Report, 38-летний Афтандил Видади оглу Мамедов совершил суицид, выбросившись из окна высотного здания, в котором снимал жилье.

Согласно информации, у А. Мамедова, прибывшего в Россию на заработки, были семейные проблемы. Во время самоубийства его сестра также была рядом. Она пыталась его остановить в тот момент, когда он залез на окно и собирался выброситься, но сделать этого ей не удалось.

После медицинской экспертизы тело скончавшегося на месте происшествия А. Мамедова было передано родным.