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В море вблизи поселка Зиря утонули трое подростков 

В море вблизи поселка Зиря утонули трое подростков  В море вблизи поселка Зиря Хазарского района Баку утонули три человека.
Происшествия
12 июля 2024 г. 09:54
В море вблизи поселка Зиря утонули трое подростков 

В море вблизи поселка Зиря Хазарского района Баку утонули три человека.

Как сообщает Report, информация поступила на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112.

К поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски предположительно утонувших Агаева Агаширина Рамин оглу (2007 г.р.), Асланова Абида Асиф оглу (2008 г.р.), Асланова Анара Асиф оглу (2009 г.р.).

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