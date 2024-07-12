В море вблизи поселка Зиря утонули трое подростков

В море вблизи поселка Зиря Хазарского района Баку утонули три человека.

В море вблизи поселка Зиря Хазарского района Баку утонули три человека.

Как сообщает Report, информация поступила на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112.

К поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски предположительно утонувших Агаева Агаширина Рамин оглу (2007 г.р.), Асланова Абида Асиф оглу (2008 г.р.), Асланова Анара Асиф оглу (2009 г.р.).