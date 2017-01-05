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    В Баку в море найдено тело женщины, покончившей с собой 5 дней назад

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В море в Баку найдено тело женщины, покончившей с собой 5 дней назад.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке Говсан Сураханского района.

    Согласно информации, в воде найдено тело женщины в возрасте около 40 лет. Тело направлено в Сураханское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Выяснилось, что тело принадлежит Исмаиловой Лейле, проживающей по адресу: поселок Говсан, улица Ахлиманова, дом 10 Б, кв. 37. 

    Л.Исмаилова 30 декабря в целях самоубийства бросилась в море.

    По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства), ведется расследование. 

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