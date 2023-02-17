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В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 729 пострадавшим

В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 729 пострадавшим В развернутых в турецком городе Кахраманмараш мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 729 пострадавшим в результате землетрясения.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 12:32
В мобильных полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции оказаны медуслуги 729 пострадавшим

В развернутых в турецком городе Кахраманмараш мобильных полевых госпиталях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оказаны медицинские услуги 729 пострадавшим в результате землетрясения.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По поручению президента Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции в городе Кахраманмараш действуют мобильные полевых госпитали МЧС Азербайджана, в которых пострадавшим круглосуточно оказывается необходимая медицинская помощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Türkiyədəki mobil səhra hospitallarında 729 nəfərə tibbi xidmət göstərilib

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