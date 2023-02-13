В мобильном полевом госпитале МЧС в Турции медуслуги оказаны 215 потерпевшим

В мобильном полевом госпитале министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана медицинские услуги оказаны 215 потерпевшим от землетрясения в Турции.
Об этом Report сообщили в МЧС.
По поручению президента Ильхама Алиева с целью поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, в серьезно пострадавшем от стихийного бедствия турецком городе Кахраманмараш действует мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана.
Мобильный полевой госпиталь оказывает услуги круглосуточно.