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В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар

В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар.
Происшествия
4 апреля 2022 г. 13:28
В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар

В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

В одной из комнат 2-комнатной квартиры общей площадью 60 квадратных метров на 6-м этаже многоэтажного жилого дома по адресу проспект Хатаи, 38 Хатаинского района столицы сгорели предметы домашнего обихода.

На место происшествия незамедлительно выехали подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на всю квартиру.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub

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