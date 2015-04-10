МЧС распространило информацию о пожаре в многоэтажном жилом здании - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре, происшедшем в многоэтажном жилом здании в Хатаинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия привлечены соответствующие спасательные бригады МЧС. В настоящее время меры по ликвидации пожара продолжаются.





Первоначальная информация опубликована в 20:14

В многоэтажном жилом доме близ кафе "Nargilə" на территории Хатаинского района начался пожар.

Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные бригады из Хатаинского, Низаминского и Насиминского районов. В настоящее время пожарники пытаются потушить пламя.