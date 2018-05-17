В Минздраве создана спецкомиссия по выяснению причин гибели альпинистов

© Report

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "В Объединении судмедэкспертизы и паталогоанатомии министерства здравоохранения создана специальная комиссия по выяснению причин гибели альпинистов, пропавших в горах 26 декабря прошлого года и обнаруженных накануне".

Об этом Report сообщила эксперт пресс-службы министерства Сафайя Ахмедова.

Она сообщила, что руководит комиссией начальник Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии Губинского района Чингиз Искендеров, входят в комиссию начальник Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии Хачмазского района Гюндюз Танрывердиев и начальник Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии Сиязаньского района Низами Гасымов.

С.Ахмедова напомнила, что 16 мая они со следственной группой отправились в село Хыналыг Губинского района:

"Тела обнаруженных альпинистов были доставлены в морг Объединения судмедэкспертизы и паталогоанатомии Губинского района, обследование проходило в ночные часы. Обследование длилось примерно 6 часов. По завершении обследований тела были переданы семья погибших. Тело Намина Низами оглы Буньятзаде отправлено в Шемкирский район, Фариды Забиулла гызы Джабраилзаде – в Масаллинский район, Бабура Вагиф оглы Гусейнова в Баку".

Она отметила, что по результатам обследования будет составлено заключение, которое представят в прокуратуру Губинского района.

Напомним, что 26 декабря 2017 года в горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде. В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.