​В Минске завершилось расследование уголовного дела об убийстве студента- азербайджанца

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Двое минчан, чтобы скрыть следы преступления, угнали автомобиль убитого парня.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, в ноябре 2014 года предприниматель, уроженец Азербайджана, проживающий в Минске, сообщил в милицию об исчезновении своего 24-летнего племянника.

Тот учился в университете, подрабатывал барменом и перепродавал подержанные автомобили.

Сотрудники уголовного розыска в Минске нашли принадлежавший студенту Volkswagen Golf. Во время осмотра в салоне машины были найдены пятна крови – это позволило предположить о криминальном характере исчезновения человека.

Под подозрение правоохранителей попал 35-летний минчанин и его 30-летний шурин. Убитый был их компаньоном. Выяснилось, что молодой человек самовольно потратил общие деньги, между компаньонами вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил студента ножом в сердце. Это произошло в салоне автомобиля. Компаньоны вывезли труп в Глубокский район и закопали на берегу озера.

Одному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 "Убийство" и ч.2 ст.214 "Угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса Беларуси. Второй мужчина обвиняется по ч.2 ст.405 "Заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое преступление, орудия и следов его совершения" и также по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса Беларуси.