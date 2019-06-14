​В Минске судят азербайджанского студента за убийство слесаря

В суде Заводского района Минска начался процесс по делу об убийстве Алексея Кривошея, в преступлении обвиняют студента из Баку Рустама Рагимова, передает Report со ссылкой на TUT.by.

Cообщается, что между молодыми людьми был затяжной конфликт из-за девушки. Р.Рагимов вызвал на разговор слесаря "Мингаза" в ноябре 2018 года, между ними возник спор. А.Кривошей получил удар ножом и впоследствии скончался от острой кровопотери.

Рустам Рагимов родился в Баку, а осенью 2018 года учился на втором курсе в Академии авиации.

Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Свою вину он не признал.