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    В Беларуси по запросу Азербайджана задержан российско-израильский блогер

    Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона О государственной границе

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Беларуси по запросу Азербайджана задержан российско-израильский блогер Александр Лапшин. Как сообщает Report, блогер написал на своей странице в Facebook, что задержан в Минске по запросу Азербайджана.

    "Меня только что арестовала милиция в Минске по запросу Азербайджана. Я в Первомайском РУВД Минска", - написал А.Лапшин.

    Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР.

    Лапшин ранее был включен МИД Азербайджана в список нежелательных лиц в связи с незаконным посещением оккупированных территорий Азербайджана.

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