Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Беларуси по запросу Азербайджана задержан российско-израильский блогер Александр Лапшин. Как сообщает Report, блогер написал на своей странице в Facebook, что задержан в Минске по запросу Азербайджана.

"Меня только что арестовала милиция в Минске по запросу Азербайджана. Я в Первомайском РУВД Минска", - написал А.Лапшин.

Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР.

Лапшин ранее был включен МИД Азербайджана в список нежелательных лиц в связи с незаконным посещением оккупированных территорий Азербайджана.