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    В Минске по обвинению в убийстве арестован студент-азербайджанец

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Минске гражданин Азербайджана, студент Белорусской государственной академии авиации Рустам Мамед оглу Рагимов 1999 г.р. был арестован по обвинению в убийстве.

    Как сообщает минское бюро Report, студент-азербайджанец арестован 12 ноября.

    Сообщается, что он арестован за убийство местного жителя гражданина Беларуси по имени Алексей.

    Причиной происшествия стал конфликт Р.Рагимова со знакомой местной жительницей, в который вмешался покойный и разнял их. Молодой человек, посчитав это унижением, назначил беларусу встречу. Сообщается, что в ходе этой встречи Р.Рагимов вместе с несколькими иностранцами избили белоруса до смерти. Все участники драки были задержаны, однако, все впоследствии были отпущены на свободу, кроме Р.Рагимова.

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