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    В органах внутренних дел произошли новые кадровые назначения

    Кямал Велишов был отправлен на пенсию примерно 20 дней назад

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошли новые кадровые назначения.

    Как сообщает Report, полковник полиции Садиг Мадатов назначен на должность заместителя начальника Сабаильского районного управления полиции.

    До этого С.Мадатов работал помощником начальника Низаминского районного управления полиции.

    Отметим, что прежним начальником Сабаильского районного управления полиции был полковник полиции Кямал Велишов. Он отправлен на пенсию примерно 20 дней назад.

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