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    В министерстве внутренних дел Азербайджана проходит заседание коллегии

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) проходит расширенное заседание коллегии.

    Как сообщает Report, на заседании принимают участие руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех городских и районных отделов и отделений полиции Азербайджана.

    На заседании обсуждаются принятые меры по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступлений против собственности в стране за 6 месяцев 2018 года и предстоящие задачи.

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