В министерстве внутренних дел Азербайджана проходит заседание коллегии

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) проходит расширенное заседание коллегии.

Как сообщает Report, на заседании принимают участие руководство МВД, члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники всех городских и районных отделов и отделений полиции Азербайджана.

На заседании обсуждаются принятые меры по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступлений против собственности в стране за 6 месяцев 2018 года и предстоящие задачи.