В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло совещание

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с текущей ситуацией в коммунальном хозяйстве страны, в том числе в газовом хозяйстве, и возможными чрезвычайными ситуациями.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) состоялось совещание, посвященное обсуждению вопросов, связанных с текущей ситуацией в коммунальном хозяйстве страны, в том числе в газовом хозяйстве, и возможными чрезвычайными ситуациями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В совещании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, руководители соответствующих структур МЧС, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, зампредседателя ОАО "Азеришыг" Гадир Исмайлов и зампредседателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов.

Выступивший на мероприятии министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что совещание проводится по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Министр подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал серьезные поручения по борьбе со случаями, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям в секторе общественного питания, в первую очередь с пожароопасными и взрывоопасными ситуациями, а также с незаконным использованием газа и газовых баллонов.

На мероприятии выступили руководители соответствующих структурных подразделений министерства, в том числе начальник Государственной службы пожарного надзора генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов, начальник Главного управления организации гражданской обороны генерал-майор Ниязи Заманов, глава ИВ Баку Эльдар Азизов и др.

В завершение совещания было принято решение о проведении совместными комиссиями, состоящими из специалистов соответствующих структур, усиленных контрольно-надзорных мероприятий на объектах общепита, и немедленном принятии соответствующих мер в связи с выявленными нарушениями.