В Мингячевирском водохранилище утонули два человека.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище утонули два человека.
К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенных поисковых мероприятий удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из утонувших, поиски второго продолжаются.