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В Мингячевирском водохранилище утонули два человека

В Мингячевирском водохранилище утонули два человека В Мингячевирском водохранилище утонули два человека.
Происшествия
4 августа 2023 г. 20:30
В Мингячевирском водохранилище утонули два человека

В Мингячевирском водохранилище утонули два человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище утонули два человека.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенных поисковых мероприятий удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из утонувших, поиски второго продолжаются.

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