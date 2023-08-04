В Мингячевирском водохранилище утонули два человека

В Мингячевирском водохранилище утонули два человека.

В Мингячевирском водохранилище утонули два человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о том, что в Мингячевирском водохранилище утонули два человека.

К поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенных поисковых мероприятий удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из утонувших, поиски второго продолжаются.