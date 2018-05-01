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    В Мингячевирском промышленном парке произошло отравление, госпитализированы 4 человека

    По факту ведется расследование

    Мингячевир. REPORT.AZ/ В Мингячевирском промышленном парке произошло отравление.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в одном из цехов ООО "Mingəçevir Tekstil".

    Ухудшилось самочувствие как минимум 5-6 работников, которые потеряли сознание. В наиболее тяжелом состоянии находятся работающие здесь местные жители Гюльнара Нураддин гызы Гусейнова 1980 г.р., Лала Орудж гызы Гусейнова 1976 г.р., Видади Ягуб оглу Мехдиев 1983 г.р. и житель Евлаха Яшар Васиф оглу Бекиров 1993 г.р. Все они госпитализированы.

    По предварительной информации, причиной отравления стало используемое в процессе работы химическое вещество.

    По факту ведется расследование. 

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