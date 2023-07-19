В Мингячевире женщина, подозреваемая в мошенничестве, выбросилась из здания прокуратуры

19 июля в рамках расследования уголовного дела, расследуемого по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере) по факту изъятия денежных средств у ряда лиц на общую сумму 413 тыс. манатов, для дачи показаний в Мингячевирскую городску

19 июля в рамках расследования уголовного дела, расследуемого по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере) по факту изъятия денежных средств у ряда лиц на общую сумму 413 тыс. манатов, для дачи показаний в Мингячевирскую городскую прокуратуру была приглашена Асланова Турала Натиг гызы 1991 года рождения вместе с адвокатом Кичикбековым Эмином Атабек оглу, оказывающим услуги на основании договора.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в ходе следственных мероприятий Турала Асланова выбросилась из окна комнаты на втором этаже административного здания городской прокуратуры, в результате чего получила тяжелые телесные повреждения.

T.Асланова была незамедлительно доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Мингячевирской центральной районной больницы, однако, несмотря на всю оказанную специализированными врачами медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

По факту Генеральная прокуратура проводит расследование.