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    В Мингячевире затоплены более сотни жилых домов - ФОТО

    Погибло большое количество домашней птицы© Report.az

    Мингячевир. 24 июля. REPORT.AZ/ В Мингячевире ливень вместе с сильным ветром нанесли серьезный урон поселениям. 

    Как передает ширванское бюро Report, в жилом массиве Гюнешли затоплены более сотни жилых домов, погибло большое количество домашней птицы.

    Дома и дворы жильцов заполнены водой, илом и грязью, дороги стали непроходимыми. Сейчас на 13-й, 14-й и 15-й улицах массива устраняются последствия селя. На территорию привлечено большое количество техники.

    Эксперты связывают тяжесть последствий с техническими недочетами, допущенными при прокладке канала, снабжающего село Хаварлы водой.

    Определенные места канала не были закреплены должным образом, некоторые трубы остались не закрытыми и не установлены шлюзы в требуемых местах.

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