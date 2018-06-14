В Мингячевире задержан вымогатель

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Обратившись в отдел полиции города Мингячевир, местный житель Г.Алибабаев заявил, что его земляк Муршуд Мамедов потребовал у него 1 000 манатов, угрожая распространить позорящую его информацию.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту возбуждено уголовное дело по ст.182 (вымогательство путем угроз) УК АР.

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый М.Мамедов был задержан.

По факту ведется расследование.