В Мингячевире задержан мужчина, убивший бывшую жену в зале суда

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством в городе Мингячевир.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, 29 июня житель города Мингячевир Халид Алиев на почве конфликта нанес бывшей жене Таране Набиевой ножевое ранение в область горла.
В результате госпитализированная Т.Набиева скончалась в больнице. Х.Алиев был задержан сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции.
Отметим, что инцидент произошел во время судебного процесса в Мингячевирском городском суде.
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