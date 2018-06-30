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    В Мингячевире задержан мужчина, убивший бывшую жену в зале суда

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с убийством в городе Мингячевир.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, 29 июня житель города Мингячевир Халид Алиев на почве конфликта нанес бывшей жене Таране Набиевой ножевое ранение в область горла.

    В результате госпитализированная Т.Набиева скончалась в больнице. Х.Алиев был задержан сотрудниками Мингячевирского городского отдела полиции. 

    Отметим, что инцидент произошел во время судебного процесса в Мингячевирском городском суде.

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