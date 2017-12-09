 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире задержан мужчина, ранивший ножом отца и сына

    Мингячевир. 9 декабря. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир задержан мужчина, ранивший ножом отца и сына.

    Об этом ширвансокму бюро Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

    Сообщается, что после поступления 7 декабря в отделение полиции информации о размещении в больнице с колото-резаными ранами жителей города Мингячевир отца и сына Эльчина и Эльмира Гамбаровых, были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате в качестве подозреваемого был задержан Рамин Гамбаров. При обыске при нем был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства нож, которым было совершено преступление.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi