В Мингячевире задержан мужчина, ранивший ножом отца и сына

Мингячевир. 9 декабря. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир задержан мужчина, ранивший ножом отца и сына.

Об этом ширвансокму бюро Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что после поступления 7 декабря в отделение полиции информации о размещении в больнице с колото-резаными ранами жителей города Мингячевир отца и сына Эльчина и Эльмира Гамбаровых, были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате в качестве подозреваемого был задержан Рамин Гамбаров. При обыске при нем был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства нож, которым было совершено преступление.