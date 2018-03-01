В Мингячевире задержан мужчина, пытавшийся продать 15 кг марихуаны

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции проведена очередная операция по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в Управление полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте поступила информация о намерении некоего лица продать в скором времени крупную партию наркотиков на берегу протекающей через Мингячевир Куры.

Оперативная группа в составе сотрудников управления сразу прибыла на указанную территорию. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в управление подозреваемый в продаже наркотиков на данной территории житель Агдашского района Иман Заманов.

В ходе проведенного в присутствии понятых обыска в принадлежащей мужчине сумке обнаружили и изъяли крупную партию высушенной марихуаны (15 кг 05 г).

В своих показаниях И.Заманов отметил, что собрал марихуану в лесной полосе на территории Гахского района и привез в Мингячевир, чтобы продать.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, расследования продолжаются.