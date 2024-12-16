В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу

09:28

Правоохранители в Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений соседу, который позже скончался в больнице от полученных ран.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Мингячевира.

Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что Эльвин Рустамов (1990 г.р.) подозревается в нанесении 15 декабря ножевого ранения своему соседу Бахтияру Гасанли (1998 г.р.) во время ссоры, в результате чего Гасанли скончался в больнице на следующий день.

По факту в прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело.

Эльвин Рустамов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.