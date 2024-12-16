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В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу

В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу 09:28
Происшествия
16 декабря 2024 г. 09:48
В Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных ножевых ранений соседу

Правоохранители в Мингячевире задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений соседу, который позже скончался в больнице от полученных ран.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Мингячевира.

Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что Эльвин Рустамов (1990 г.р.) подозревается в нанесении 15 декабря ножевого ранения своему соседу Бахтияру Гасанли (1998 г.р.) во время ссоры, в результате чего Гасанли скончался в больнице на следующий день.

По факту в прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело.

Эльвин Рустамов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə qonşusu tərəfindən bıçaqlanan şəxs xəstəxanada ölüb, cinayət işi başlanılıb

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