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В Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств

В Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции осуществила проверки в действующих на территории города домов торжеств, где проводятся свадьбы.
Происшествия
17 июля 2021 г. 12:39
В Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств

Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции осуществила проверки в действующих на территории города домов торжеств, где проводятся свадьбы.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время мероприятий были выявлены случаи нарушения правил и требований карантинного режима.

В доме торжеств "Аскер" было выявлено, что на свадебном торжестве участвуют 110 гостей вместо разрешенных 40. Также выяснилось, что у них нет COVID-паспортов. В отношении арендатора объекта Асифа Мустафаева заведено уголовное дело по статье 139-1.3 УК.

Выявлено, что информация о проведенных в домах торжеств "Мираж", "Севги" и "Сярин" мероприятиях не была зарегистрирована на портале icaze.e-gov.az, число гостей превышало допустимую норму. Арендаторам объектов и организаторам свадеб сделано серьезное предупреждение, приняты меры в соответствии с законодательством.

Арендатор ресторана "Мираж" Эльнур Аллахвердиев оштрафован на 4 тыс. манатов, арендатор ресторана "Севги" Тахир Алиев – 5 тыс. манатов. Материалы в отношении арендатора ресторана "Сярин" Рубаила Аббасова направлены в суд, решением суда он оштрафован на 4 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə karantin qaydalarını pozan dörd şadlıq sarayı aşkarlanıb

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