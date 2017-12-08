В Мингячевире вынужденный переселенец отравился лекарством

Мингячевир. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Мингячевире женщина отравилась принятым лекартсвом.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел на заселенной вынужденными переселенцами туристической базе рядом с Водным анбаром.

Так, жительница Агдамского района Шалала Гара гызы Мурадова 1988 г.р. отравилась от принятого выше нормы лекарственного препарата. Ш. Мурадова доставлена в больницу.

Пока неизвестно, было ли это преднамеренным или случайным отравлением.