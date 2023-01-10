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В Мингячевире водитель ударил другого топором

В Мингячевире водитель ударил другого топором В Мингячевире между водителями на дороге произошел конфликт, в результате которого один человек получил ранение топором.
Происшествия
10 января 2023 г. 09:27
В Мингячевире водитель ударил другого топором

В Мингячевире между водителями на дороге произошел конфликт, в результате которого один человек получил ранение топором.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Так, во время спора между водителями, Мамедов Фаиг Шикар оглу (1971 г.р.), управляющий автомобилем марки "Хазар", нанес Пашаеву Эльвину Джамаледдин оглу (1995 г.р.), находящемуся за рулем автомобиля марки "Мерседес-Бенц", удар топором в область головы.

Пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и открытым переломом черепа.

По факту в Мингячевирском городском отделе полиции заведено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə sürücülər arasında yol verməyə görə dava olub, biri baltalanıb

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