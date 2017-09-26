В Мингячевире водитель наехал на ограждение, 6 человек пострадали

Мингячевир. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 6 человек.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на Гянджинском шоссе на дорожном кругу перед Karvan Petrol.

Во время аварии автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление, въехал в закрытое дорожное ограждение и столкнулся с препятствиями. В результате различные травмы получили 6 человек, из которых пятеро – члены одной семьи. Пострадавшие были госпитализированы.

Пострадавшие:

Водитель – житель села Танрыгуллар Евлахского района Ягуб Амираслан оглу Мустафаев 1955 г.р.

Пассажиры – житель города Мингячевир Гивами Фарзали оглу Абдуллаев 1951 г.р.

жительница города Мингячевир Зейнаб Абдулла гызы Абдуллаева 1985 г.р.

жительница города Мингячевир Зарифа Вюсал гызы Абдуллазаде 2011 г.р.

жительница города Мингячевир Фаргана Вюсал гызы Абдуллазаде 2015 г.р.

житель города Мингячевир Байрам Вюсал оглу Абдуллазаде 2015 г.р.

Обследование и лечение госпитализированных продолжается.

Инцидент расследуется.