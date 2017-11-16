В Мингячевире во время землетрясения 20 человек были госпитализированы, у подростка от страха отказали ноги

Мингячевир. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Мингячевире во время землетрясения 20 человек были госпитализированы, у девочки-подростка от страха отказали ноги.

Как передает ширванское бюро Report, после землетрясения Мингячевирская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи перешла на усиленный режим работы. Процесс продлился с момента землетрясения до утренних часов.

После землетрясения более 20 городских жителей были доставлены в больницу на каретах скорой помощи. Среди госпитализированных в основном перенервничавшие и испуганные люди.

Во время землетрясения проживающая по адресу улица 20 января, 35 Зейнаб Мамедова 1940 г.р. перенесла инфаркт. Один человек выбросился со второго этажа многоэтажного здания и тяжело пострадал. У проживающей по адресу улица 20 января, 6 15-летней девочки отнялись ноги.

Доставленным в больницу оказана первая медпомощь.