В Мингячевире вернувшийся с армии парень сломал обе руки, упав со второго этажа

Мингячевир. 25 марта. REPORT.AZ/ Во время строительных работ, проводимых в городе Мингячевир, на берегу реки Кура произошел несчастный случай.

Как сообщает Ширванское бюро Report, Мехдиев Рауф Сулейман оглы 1998 г.р., будучи рабочим на этих строительных работах, получил тяжелую травму, упав со второго этажа во время рабочего процесса.

В результате несчастного случая, Р.Мехдиев сломал обе руки и получил серьезные травмы в различных областях головы и тела. Раненый был немедленно доставлен в больницу.

Сообщается, что Р.Мехдиев недавно вернулся из воинской службы и недолгое время был занят трудовой деятельностью в строительной сфере.

По факту ведется расследование.