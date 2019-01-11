В Мингячевире в школе произошел пожар, ученики эвакуированы

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Мингячевир. 11 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошел пожар в средней школе.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в результате короткого замыкания в распределительном щитке на втором этаже школы.

Один из учеников 10 класса школы частично нейтрализовал пожар огнетушителем. После этого школьники были эвакуированы.

На место происшествия привлечены пожарные МЧС. Пожар потушен.

В результате инцидента никто не пострадал, однако ученики, которым стало плохо от дыма, были отпущены домой.

По факту ведется расследование.