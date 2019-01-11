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    В Мингячевире в школе произошел пожар, ученики эвакуированы

    Один из учеников 10 класса школы частично нейтрализовал пожар огнетушителем
    © Report

    Мингячевир. 11 января. REPORT.AZ/ В Мингячевире произошел пожар в средней школе.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в результате короткого замыкания в распределительном щитке на втором этаже школы.

    Один из учеников 10 класса школы частично нейтрализовал пожар огнетушителем. После этого школьники были эвакуированы.

    На место происшествия привлечены пожарные МЧС. Пожар потушен.

    В результате инцидента никто не пострадал, однако ученики, которым стало плохо от дыма, были отпущены домой.

    По факту ведется расследование.

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