В Мингячевире в общежитии произошел пожар, отравились четыре женщины

Мингячевир. 28 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире в общежитии для рабочих произошел пожар.
Как сообщает ширванское бюро Report, пожар начался на 4-м этаже четырехэтажного общежития на проспекте Гейдара Алиева, 88.
На место происшествия были привлечены две пожарные машины и живая сила Мингячевирской городской противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.
Жильцы здания эвакуированы.
Пожар был локализован, четырем отравившимся дымом женщинам оказана медицинская помощь.
Valeh DadaşovАвтор новости
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