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    В Мингячевире в общежитии произошел пожар, отравились четыре женщины

    Пожарным удалось локализовать пожар© Report

    Мингячевир. 28 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире в общежитии для рабочих произошел пожар.

    Как сообщает ширванское бюро Report, пожар начался на 4-м этаже четырехэтажного общежития на проспекте Гейдара Алиева, 88. 

    На место происшествия были привлечены две пожарные машины и живая сила Мингячевирской городской противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    Жильцы здания эвакуированы. 

    Пожар был локализован, четырем отравившимся дымом женщинам оказана медицинская помощь. 

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