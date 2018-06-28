В Мингячевире в общежитии произошел пожар, отравились четыре женщины

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Мингячевир. 28 июня. REPORT.AZ/ В Мингячевире в общежитии для рабочих произошел пожар.

Как сообщает ширванское бюро Report, пожар начался на 4-м этаже четырехэтажного общежития на проспекте Гейдара Алиева, 88.

На место происшествия были привлечены две пожарные машины и живая сила Мингячевирской городской противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы здания эвакуированы.

Пожар был локализован, четырем отравившимся дымом женщинам оказана медицинская помощь.