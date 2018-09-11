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    В Мингячевире в общежитии для рабочих произошел пожар, 4 человека отравились дымом

    © Report

    Мингячевир. 11 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в общежитии для рабочих произошел пожар.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на первом этаже общежития.

    На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и живая сила Госслужбы пожарной охраны. Пожар локализован, отравившиеся дымом 4 жителям на месте же была оказана первая медицинская помощь.

    По факту ведется расследование.

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