В Мингячевире в общежитии для рабочих произошел пожар, 4 человека отравились дымом

© Report https://report.az/storage/news/fe67754bef684d6ecb3d8d68502d9cb3/117fd018-d8ca-41c0-8dfb-e4e68e26469e_292.jpg

Мингячевир. 11 сентября. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир в общежитии для рабочих произошел пожар.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на первом этаже общежития.

На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и живая сила Госслужбы пожарной охраны. Пожар локализован, отравившиеся дымом 4 жителям на месте же была оказана первая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.