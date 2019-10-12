​В Мингячевире в квартире обнаружен труп женщины

В Мингячевире в квартире обнаружен труп 82-летней женщины.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую телефонную линию министерства 112 поступило сообщение о том, что в городе Мингячевир человек остался запертым в квартире в беспомощном положении.

Вызванные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны открыли дверь дома, где обнаружили мертвое тело Стасии Николаевны Бут, 1937-го года рождения. Труп женщины был передан по назначению.