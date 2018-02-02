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    В Мингячевире в квартире обнаружен труп пожилого мужчины

    Мингячевир. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире в квартире обнаружен труп пожилого мужчины.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Низами дом 5, кв. 45. 

    В собственном доме был обнаружен труп жителя города Галиба Этханпаша оглу Бабаева 1947 г.р.

    Тело для обследования было направлено в Мингячевирское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. 

    По факту начато расследование.

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