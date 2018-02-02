Мингячевир. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире в квартире обнаружен труп пожилого мужчины.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Низами дом 5, кв. 45.
В собственном доме был обнаружен труп жителя города Галиба Этханпаша оглу Бабаева 1947 г.р.
Тело для обследования было направлено в Мингячевирское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.
К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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