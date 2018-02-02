В Мингячевире в квартире обнаружен труп пожилого мужчины

2 февраля, 2018 15:40

Мингячевир. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Мингячевире в квартире обнаружен труп пожилого мужчины. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Низами дом 5, кв. 45. В собственном доме был обнаружен труп жителя города Галиба Этханпаша оглу Бабаева 1947 г.р. Тело для обследования было направлено в Мингячевирское городское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту начато расследование.