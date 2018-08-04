В Мингячевире утонул находившийся на отдыхе сотрудник полиции

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Мингячевир. 4 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевирском водохранилище утонул человек.
Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Гарадаглы Самухского района Насибов Эльмар Ильдырым оглы (1986) тонул купясь в водохранилище.
Группа спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекли тело из воды и передали по назначению.
Погибший был сотрудником отдела полиции Самухского района. Он с семьей приехал в Мингячевир с целью отдыха.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости