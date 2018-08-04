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    В Мингячевире утонул находившийся на отдыхе сотрудник полиции

    Погибший был сотрудником полиции Самухского района

    Мингячевир. 4 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевирском водохранилище утонул человек.

    Как сообщает ширванское бюро Report, житель села Гарадаглы Самухского района Насибов Эльмар Ильдырым оглы (1986) тонул купясь в водохранилище.

    Группа спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекли тело из воды и передали по назначению.

    Погибший был сотрудником отдела полиции Самухского района. Он с семьей приехал в Мингячевир с целью отдыха.

    По факту ведется расследование.

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