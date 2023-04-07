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В Мингячевире устраняются последствия схода селя

В Мингячевире устраняются последствия схода селя В Мингячевире устраняются последствия схода селевого потока.
Происшествия
7 апреля 2023 г. 12:24
В Мингячевире устраняются последствия схода селя

В Мингячевире устраняются последствия схода селевого потока.

Как передает карабахское бюро Report, состоялось заседание Мингячевирской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное оценке нанесенного ущерба и предстоящим работам. Членам комиссии и руководству профильных структур даны срочные поручения.

Отметим, что вчерашним вечером беспрерывные обильные осадки в Мингячевире привели к затоплению центра города, проблема наблюдалась на большинстве улиц и проспектов. Проливные дожди также вызвали перебои в электроснабжении города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə sel sularının vurduğu fəsadlar aradan qaldırılır

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