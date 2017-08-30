В Мингячевире упавший с 4-го этажа ребенок остался жив

Мингячевир. 30 августа. REPORT.AZ/ В Мингячевире малыш, упавший с 4-го этажа по неосторожности, остался жив.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент произошел по адресу ул. Айдына Мамедова, д. 16, кв. 57.

Житель села Хаварлы Евлахского района Шерифов Мурад Мухаммед оглу 2015 г.р. выпал из окна с 4-го этажа пятиэтажного дома, когда находился в гостях. Пострадавший ребенок был незамедлительно доставлен в находящуюся перед зданием городскую больницу, у него диагностировали ряд переломов. Получивший первую помощь малыш был размещен в реанимационном отделении.

По полученной информации, жизни ребенка ничего не угрожает. Очевидцы сообщают, что Мурад Шерифов упал из окна на оконную сетку и поэтому не получил смертельных травм.