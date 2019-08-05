В Мингячевире свадебный кортеж попал в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа.
Как сообщает региональный корреспондент Report, инцидент произошел на пересечении улиц М.Магомаева и Физули.
Так, автомобиль марки "KİA", входящий в состав свадебного кортежа, нарушил требования красного света светофора, продолжив движение, и выехал навстречу автомобиля марки "BMW". Сообщается, что в результате столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи станции скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости