В Мингячевире свадебный кортеж попал в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В Мингячевире свадебный кортеж попал в аварию, есть пострадавшие

5 августа, 2019 15:03

© Report https://report.az/storage/news/c9d5ed87ba24c75a4349bcbd1bcd1cda/79f42614-73c2-41e1-931a-ffd5cc8a99fd_292.jpg В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа. Как сообщает региональный корреспондент Report, инцидент произошел на пересечении улиц М.Магомаева и Физули. Так, автомобиль марки "KİA", входящий в состав свадебного кортежа, нарушил требования красного света светофора, продолжив движение, и выехал навстречу автомобиля марки "BMW". Сообщается, что в результате столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи станции скорой медицинской помощи. По факту ведется расследование.

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