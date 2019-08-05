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В Мингячевире свадебный кортеж попал в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

В Мингячевире свадебный кортеж попал в аварию, есть пострадавшие
© Report

В городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие с участием свадебного кортежа.

Как сообщает региональный корреспондент Report, инцидент произошел на пересечении улиц М.Магомаева и Физули.

Так, автомобиль марки "KİA", входящий в состав свадебного кортежа, нарушил требования красного света светофора, продолжив движение, и выехал навстречу автомобиля марки "BMW". Сообщается, что в результате столкновения двух автомобилей несколько человек пострадали.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и врачи станции скорой медицинской помощи.

По факту ведется расследование.

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