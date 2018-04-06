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    В Мингячевире столкнулись два легковых автомобиля - ФОТО

    Машины сильно деформированы, есть пострадавшие© Report

    Мингячевир. 6 апреля. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир в результате столкновения двух автомобилей произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, столкнулись два автомобиля марок “Opel" и "Jeep". Инцидент зарегистрирован на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Гейдара Алиева

    В результате аварии машины сильно деформировались.Находившиеся в машине люди получили легкие телесные повреждения.

    По факту ведется расследование.

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