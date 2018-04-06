В Мингячевире столкнулись два легковых автомобиля - ФОТО

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Мингячевир. 6 апреля. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир в результате столкновения двух автомобилей произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, столкнулись два автомобиля марок “Opel" и "Jeep". Инцидент зарегистрирован на пересечении улицы Самеда Вургуна и проспекта Гейдара Алиева

В результате аварии машины сильно деформировались.Находившиеся в машине люди получили легкие телесные повреждения.

По факту ведется расследование.