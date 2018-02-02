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    В Мингячевире скончался тяжело раненый в ДТП водитель

    Чтобы спасти его жизнь врачи прилагали усилия в течении 5 дней

    Мингячевир. 2 февраля. REPORT.AZ/ Скончался водитель получивший тяжелые ранения в результате ДТП 5 дней назад.

    Как передает Ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано 27 января на ул. Самух.

    Житель Мингячевира Искандеров Физули Садай оглы, будучи за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в бетонный фонарный столб. В результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

    Несмотря на усилия врачей, раненый скончался 1 февраля.

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