В Мингячевире скончался тяжело раненый в ДТП водитель

Мингячевир. 2 февраля. REPORT.AZ/ Скончался водитель получивший тяжелые ранения в результате ДТП 5 дней назад.

Как передает Ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано 27 января на ул. Самух.

Житель Мингячевира Искандеров Физули Садай оглы, будучи за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107", потерял управление и врезался в бетонный фонарный столб. В результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Несмотря на усилия врачей, раненый скончался 1 февраля.