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В Мингячевире школьник скончался во время урока

В Мингячевире школьник скончался во время урока 15:22
Происшествия
5 февраля 2025 г. 15:28
В Мингячевире школьник скончался во время урока

В Мингячевире школьник скончался во время урока.

Как сообщает Report, инцидент произошел в средней школе №5 имени И.Рустамова.

В ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что сегодня в 10:47 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из указанной школы в связи с ухудшением состояния одного из учеников.

Отмечается, что на место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала факт смерти школьника, 2010 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə dərs zamanı halı pisləşən şagird ölüb

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