В Мингячевире школьник скончался во время урока

15:22

В Мингячевире школьник скончался во время урока.

Как сообщает Report, инцидент произошел в средней школе №5 имени И.Рустамова.

В ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что сегодня в 10:47 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из указанной школы в связи с ухудшением состояния одного из учеников.

Отмечается, что на место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая зафиксировала факт смерти школьника, 2010 года рождения.