 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире семьи устроили поножовщину из-за скота

    Мингячевир. 29 марта. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла массовая драка.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Теревезчилик.

    В драке, произошедшей между двумя семьями, два человека получили ножевые ранения различной степени тяжести.

    По имеющейся информации, причиной массовой драки послужил выпас скота.

    Местный житель Шахвелед Махмудов и его сыновья - Афиг и Сахиб Махмудовы поспорили с земляками Анаром Гулиевым и Рустамом Керимовым. В результате инцидента двое - А.Гулиев и Р.Керимов получили ножевые ранения различной степени тяжести.

    Тяжелораненые мужчины доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

    Состояние А.Гулиева оказалось более тяжелым. Мужчину прооперировали, его лечение продолжается.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi