В Мингячевире семьи устроили поножовщину из-за скота

Мингячевир. 29 марта. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла массовая драка.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Теревезчилик.

В драке, произошедшей между двумя семьями, два человека получили ножевые ранения различной степени тяжести.

По имеющейся информации, причиной массовой драки послужил выпас скота.

Местный житель Шахвелед Махмудов и его сыновья - Афиг и Сахиб Махмудовы поспорили с земляками Анаром Гулиевым и Рустамом Керимовым. В результате инцидента двое - А.Гулиев и Р.Керимов получили ножевые ранения различной степени тяжести.

Тяжелораненые мужчины доставлены в Мингячевирскую центральную городскую больницу.

Состояние А.Гулиева оказалось более тяжелым. Мужчину прооперировали, его лечение продолжается.

По факту ведется расследование.