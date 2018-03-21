В Мингячевире сбивший пешехода водитель врезался с толб

Мингячевир. 21 марта. REPORT.AZ/ Вечером в Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со сбитым пешеходом.

Как передает Report, проезжающий по ул. Тебриз автомобиль неизвестной марки сбил мужчину приблизительно лет 40-42 и скрылся с места происшествия.

Однако, проехав 600-700 метров, водитель потерял управление и врезался в столб.

Оба раненых доставлены в больницу.

Сообщается, что пострадавшего пешехода зовут Анар, он является сотрудником Мингечевирского рыболовного предприятия.

По факту ведется расследование.