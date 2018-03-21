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    В Мингячевире сбивший пешехода водитель врезался с толб

    Mingəçevirdə piyadanı vuraraq qaçan sürücü maşınla dirəyə çırpılıb

    Мингячевир. 21 марта. REPORT.AZ/ Вечером в Мингячевире произошло дорожно-транспортное происшествие со сбитым пешеходом.

    Как передает Report, проезжающий по ул. Тебриз автомобиль неизвестной марки сбил мужчину приблизительно лет 40-42 и скрылся с места происшествия.

    Однако, проехав 600-700 метров, водитель потерял управление и врезался в столб.

    Оба раненых доставлены в больницу.

    Сообщается, что пострадавшего пешехода зовут Анар, он является сотрудником Мингечевирского рыболовного предприятия.

    По факту ведется расследование.

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